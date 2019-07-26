Сегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.

Овен

Сегодня в Овне проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Овен сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Телец

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Тельца будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Телец может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Тельца могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если они захотят, то вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Близнецов активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Близнецам же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно сегодня пригодится Раку даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - сегодня Рак будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Лев

Сегодня мысли Льва будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Лев способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома - на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Льва окажется на редкость успешной и продуктивной.

Дева

Сегодня у Девы огромный потенциал! День наделяет ее активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Деве в два счета разделаться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Дева способна придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже она сама) долгое время не могли подступиться!

Весы

Сегодня Весы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившимся Весам сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Весы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Скорпион

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Скорпиона, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Скорпион сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" - сегодня Скорпион склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Скорпион будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Стрельца будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Стрельцу сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее - о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Козерог

Сегодня меньше всего на свете Козерога будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Козерогу под горячую руку - если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Козерог будет польщен.

Водолей

Сегодня - отличный день для того, чтобы Водолей подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Водолея окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Водолей поймет, как ее можно добиться.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Рыб будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Рыб идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью они сегодня отличаться не будут!

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