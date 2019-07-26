Как привести свой дом в порядок, если вы хорошо посидели.

1. Проветривание помещения

После бурной вечеринки первым делом проветриваем помещение и освобождаем пепельницы от окурков. Желательно, конечно сразу предупредить гостей, что в квартире курить запрещено. Ведь сигаретный дым очень сильно въедается в вещи и мебельную обивку и вернуть свежесть будет сложно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

2. Убираемся на кухне

Идем на кухню. Убираем всю посуду, т.е. моем, вытираем, и составляем по местам. Дальше моем кухонную поверхность, если на ней имеются пятна, которые сложно удалить, то берем спец.средства. Главное не забудьте прочитать перед применением инструкцию. Чтобы утром после вечеринки на кухне было не так много уборки, потрудитесь убраться за собой сразу после приготовления пищи: помойте посуду, протрите микроволновку и духовку. Ну и собственно мини-лайфхак, можно использовать одноразовую посуду и на стол постелить скатерть, которую на утро будет не жалко выкинуть.

3. Подготавливаем сантехнику к уборке

Следующее, чем нужно заняться - это сантехника. Заливаем чистящие средства в ванну, унитаз, раковину. На время оставим сантехнику и приступим к следующему шагу.

4. Собираем мусор

Далее, собираем мусор. Собираем в мусорный пакет все, что нужно выкинуть. Пока идем по квартире в поисках мусора, замечаем все пятна, которые требуют особого внимания: липкие пятна на полу, стенах и обивке мебели. А вообще, чтобы утром мусора в неожиданных местах было поменьше, расставьте в комнате ведра под мусор.

5. Убираем комнаты

Начинаем основную уборку. Чтобы пятен на мебели было меньше, нужно перед вечеринкой застелить мягкую мебель пледом. Так вы просто закинете покрывало в стирку и не придется оттирать диван от въевшихся пятен. Имейте во время вечеринки под рукой салфетку из микрофибры, так, если кто-то прольет напиток, вы сможете быстро это вытереть. При уборке, начинайте убираться сверху, постепенно спускаясь. Протирайте пыль, чистите мебель, а затем пылесосьте и мойте полы. И самое главное - почаще меняйте воду.

6. Уборка ванны

Ну и наконец, возвращаемся в ванну. К тому моменту, как мы убрались во всех комнатах, чистящие средства подействовали и теперь нам остается только протереть сантехнику, зеркала и помыть полы. Не забудьте одеть перчатки, чистящие для сантехники очень едкие и запросто можно получить ожог кожи. Напоследок собираем все полотенца и кидаем их в стирку.

7. Выносим мусор

Нам остается только вынести мусор и вернуться в квартиру наслаждаться чистотой.

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