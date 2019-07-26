Неважно, встретились вы недавно или вместе уже много лет, вашим отношениям всегда необходима небольшая перезагрузка.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

И, несомненно, каждую пару можно назвать особенной. Однако существуют универсальные решения, которые может принять большинство пар, чтобы укрепить их взаимоотношения. Эксперты по отношениям рассказали о 6 таких способах.

Задавайте больше вопросов

- Перестаньте думать, что знаете о своем партнере абсолютно все, - говорит Холли Ричмонд, доктор философии и сексолог из Лос-Анджелеса. - Особенно это касается тех, кто находится в отношениях уже давно. Все мы доходим до того момента, когда считаем, что знаем ответы на все вопросы. Но вторая половина всегда может нас удивить. Давайте ему эту возможность - задавайте больше вопросов.

Не знаете, о чем спросить? Вспомните о том, что глупых вопросов не бывает. Ричмонд говорит, что вопросы даже могут очень банальными. Например, ответом на вопрос "Где ты хочешь сегодня поужинать?", к удивлению, может быть не только ваш любимый ресторан. Спросите его о том, каким сексом он хочет заняться сегодня. Хорошим будет любой вопрос, который позволит узнать вам что-то новое.

Разграничьте работу и личную жизнь

Вы провели 10 часов в офисе и идете домой, чтобы быстренько поужинать. Потом вы сидите в Интернете и доделываете работу до тех пор, пока не рухнете на кровать от усталости. Если подобная рутина кажется вам знакомой, то, скорее всего, ваша сексуальная жизнь находится под угрозой, считает Анджела Скурту, семейный терапевт и соавтор подкаста о сексе.

"Договоритесь со своим партнером о том, что вы постараетесь как можно быстрее закончить со всеми делами, связанными с работой (желательно до ужина!). Проведите ваш вечер, сосредоточившись друг на друге. Тогда вы ощутите между вами большую связь, которая может привести вечер к приятному завершению. Лекарство для лучшего секса - это не волшебные таблетки. Секрет в том, чтобы уделять время своему партнеру, четко разграничивая работу и личную жизнь".

Пробуйте в постели что-то новое

- Неважно, чем и как, но дайте себе обещание расширить свой арсенал средств в сексе, - советует Лоуренс Сигел, сексолог из Флориды. - Если вы обеспокоены тем, что вашего партнера может задеть ваше предложение, то объясните, что желание экспериментировать - это показатель высокого качества ваших взаимоотношений.

"Это не значит, что вы недовольны отношениями или вашим партнером. Напротив, вы чувствуете себя настолько комфортно, что хотите испытать новые ощущения вместе",

- считает Сигел.

Дополнительный бонус от Лоуренс: сексуальные эксперименты подразумевают доверие друг к другу. Обоим необходимо научиться чувствовать себя комфортно, даже если то, чем вы занимаетесь, для вас кажется неудобным. Преимущества как раз и заключаются в самом процессе и обмене опытом.

Ведите себя честно

Отношения не всегда бывают радужными, а споры неизбежны. Чтобы ваши конфликты были более конструктивными, боритесь за свою позицию с честью. Такое решение предлагает Александра Катехакис, доктор философии и директор Центра здорового секса в Лос-Анджелесе.

- Грязные методы борьбы - это оскорблять, перебивать партнера. Вы начинаете ворошить прошлое, отвлекаясь от главной проблемы, а потом во всем обвиняете вашу вторую половину. Подобное разрушает фундамент ваших отношений. Вместо этого постарайтесь вести себя честно, спокойно. Заявите о своих переживаниях, говорите о своих чувствах, объясните, как сильно влияет на вас данная проблема. Описывая свои чувства, используйте "я" вместо "ты" - так вы перестанете обвинять своего партнера. Например: "Я чувствую, что в последнее время мы не так много времени проводим вместе. Как ты думаешь, почему так?" Когда вы обозначаете проблему в целом, а не находите ее в вашем партнере, вы можете работать над ней вместе. Тогда оба будут чувствовать себя услышанными и понятыми, - рекомендует Катехакис.

Будьте благодарными

- Скажите вашему партнеру спасибо за все, что он делает для вас. Проснитесь и расскажите ему о том, почему вы так цените каждое утро, проведенное вместе. Представьте, как было бы прекрасно, если бы каждый день начинался с того, что вы слышите, как вас ценит человек, о котором вы заботитесь больше всего,

- предлагает Лоуренс Сигел.

Более того, исследования показывают, что сильная связь с партнером может помочь уменьшить количество гормонов стресса (например, кортизола). Поэтому ваша близость может даже защитить вас от депрессии.

Устраивайте особенные свидания

- Вместо того чтобы по старинке приготовить ужин, договоритесь, что раз в месяц (а если позволяет график, то и больше) один партнер придумывает вас двоих нечто особенное, то, что вы сможете сделать вместе. Это должно стать сюрпризом, чем-то, что взбудоражит вас обоих. Им может быть что угодно: ванна с пеной, массаж, ролевые игры... И какую дату вы бы ни назначили, отметьте ее в своих календариках и придайте ей такой же уровень важности (если не больше), как и деловым обязательствам, - советует Сигел.

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