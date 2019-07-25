Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскопки проводились на ареологической площадке Real Alto в Эквадоре, артефакты были найдены на глубине 75-100 сантиметров. Время создания сосудов граничит с началом существования одной из древнейших американских культур - Вальдивией, чье происхождение до сих пор остается загадкой. Однако керамика отличается от вальдивских аналогов декоративной композицией и техникой создания изображения.

Осколки соотносятся с другими фрагментами из Real Alto и других мест археологических раскопок, обнаруженными в 70-80-х годах, но не приписанных какой-либо известной культуре. Исследователи полагают, что в Эквадоре можно найти следы еще более архаичных культур, после чего определить, были ли сосуды из Real Alto созданы в Южной Америке или их завезли из другого региона земного шара.

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