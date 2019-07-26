Многие разбавляют кипяченую воду сырой и считают это приемлемым. На самом деле, такие действия могут быть опасны для организма. На сегодняшний день существует несколько теорий о таком запрете.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Согласно общепринятому мнению, разбавление воды может вызвать тошноту, рвоту, кишечное расстройство, снижение иммунитета, а также развитие хронических заболеваний.

Многие врачи предполагают, что этот запрет пришел еще с древних времен, когда люди кипятили воду из колодцев и озер, чтобы обеззаразить. А при разбавлении весь эффект уничтожения бактерий пропадал. Но сегодня этот запрет тоже актуален.

Дело в том, что вода из-под крана также содержит в себе соли и вредные примеси. Особенно это актуально для людей, которые живут в старых домах. То, что течет из крана там может содержать не только соли, но и металлы и некоторые химикаты. Дело в том, что трубы расположены рядом. Так, в воду из-под крана могут попадать отходы.

С помощью кипячения вода очищается, дезинфицируется, а все соли и примеси остаются в виде накипи. Во многих семьях принято сначала фильтровать воду, а потом кипятить. Это самый правильный способ очищения воды.

Если смешивать очищенную воду с сырой, все вредные вещества, которые из нее выкипели, вернутся обратно и процесс будет бессмысленным.

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