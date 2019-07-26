Некоторые полагают, что от ужастиков лучше держаться подальше: от них сплошные негативные эмоции, неадекватные установки и ночные кошмары.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Однако психологи считают, что на здоровье человека фильмы ужасов воздействуют скорее положительно. Дело в том, что неожиданный испуг, который чаще всего вызывают ужастики, предполагает выброс адреналина. Этот гормон приносит удовольствие и дает энергию большинству людей, поскольку призван помочь нам справится со стрессовой ситуацией. В результате после просмотра фильма ужасов какое-то время мы испытываем эйфорию.

Кроме того, ужастики учат нас справляться со страхами: психика закаляется, и мы чувствуем, что способны преодолеть пугающие события.

Правда, есть сторонники и другой теории - о том, что фильмы ужасов вредят нашему организму. Чувство страха и напряженная атмосфера в течение двух часов вызывает стресс, который в свою очередь запускает воспалительные процессы. Кроме того, считается, что фильмы ужасов могут способствовать развитию фобий. Память о негативных событиях хранится в височной доле мозга, и в отличие от позитивных переживаний, очень долго не выветривается оттуда.

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