Отдых в курортных отелях стал популярным благодаря системе "все включено": можно отдыхать, не заботясь о том, что и где поесть. Это помогает лучше планировать отпускной бюджет и сохраняет время и силы для дополнительных экскурсий. В то время как в отелях категории 5* качество кухни обычно высокое, уровень питания в отелях среднего и бюджетного классов может оставлять желать лучшего. Часто туристы жалуются, что в гостиницах категории 3-4* скудный выбор мясных блюд, а также преобладают виды мяса, которые организму сложно переваривать. Например, в Турции, не очень развито разведение крупного рогатого скота, поэтому закупаемое за рубежом красное мясо не вписывается в бюджет недорогих отелей. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие виды блюд лучше не есть в гостиницах на отдыхе.

Йогурты

Бывалые путешественники не советуют брать в ресторанах отелей фруктовые йогурты без упаковки. Дело в том, что в них попадают кусочки несвежих фруктов.

Блюда из сырого мяса и рыбы

Суши с рыбой, а также блюда из сырого мяса есть в отелях опасно. Неизвестно, сколько времени ингредиенты пролежали без холодильника и как соблюдались условия их хранения. Например, мясо, которое гости не съели накануне, часто подают под другим соусом, тушат в горшочке или протирают в супы-пюре.

Мясные нарезки

К блюдам, в состав которых входит нарезка из мяса или рыбы, тоже стоит присмотреться. Иногда оставшиеся после предыдущей подачи кусочки карбоната и сосиски нарезают в салаты или кладут в яичницу.

Макароны, подливки и салаты

Макароны, которые были поданы накануне, тоже идут в ход: с ними делают запеканки, салаты и другие блюда. "Вчерашние" соусы и подливки могут быть поданы на шведском столе по нескольку раз: стоит лишь разогреть и добавить некоторые ингредиенты, и новая подливка готова. Обращайте внимание на внешний вид, заветренность и запах блюда (может отдавать душком или быть кислым). К салатам тоже много вопросов: несвежие вчерашние овощные нарезки могут подать на следующий день в обилие уксуса, оливкового масла и специй.

Десерты

В некоторых бюджетных отелях кондитеры проделывают различные трюки с десертами. Чтобы придать свежий вид торту, который пролежал несколько дней, из него делают "пирожные", нарезая на куски. На "новое" блюдо водружают крем, желе, взбитые сливки, кусочки несъеденных фруктов и ягод.

Напитки со льдом

Лучше не употреблять на отдыхе напитки со льдом, поскольку часто его делают из замороженной воды из-под крана. А какого она качества, вы не знаете. Сами напитки, особенно в бюджетных местах отдыха категории "все включено", часто готовят из порошкообразных смесей. Именно поэтому коктейли в таких местах могут быть практически идентичными по вкусу. Лучше пейте холодный чай или бутилированную воду.

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