https://news.day.az/unusual/1141823.html Играющую собственной головой зомби-муху сняли на камеры - ВИДЕО
Играющую собственной головой зомби-муху сняли на камеры - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, на котором обезглавленная муха продолжает стоять на задних лапках, держа в передних собственную голову, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На кадрах видно, что муха сначала долго "играет" своей оторванной частью тела, а когда оператор приблизил камеру, она замерла, стоя на задних лапках. Шокирующий ролик был опубликован в Twitter Nature is Scary.
Большинство пользователей были в ужасе от увиденного.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре