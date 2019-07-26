В Сети набирает популярность видео, на котором обезглавленная муха продолжает стоять на задних лапках, держа в передних собственную голову, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, что муха сначала долго "играет" своей оторванной частью тела, а когда оператор приблизил камеру, она замерла, стоя на задних лапках. Шокирующий ролик был опубликован в Twitter Nature is Scary.

Большинство пользователей были в ужасе от увиденного.

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