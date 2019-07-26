Есть немало случаев, когда воры, не сумев открыть сейф, просто уносят его, вот и этот медведь решил проделать нечто подобное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Явившись ночью к аптеке в Лайонсе (Колорадо, США), зверь заинтересовался мусорным контейнером, но открыть не сумел. Тогда наглый мишка просто скрылся с места преступления, прихватив контейнер с собой.

О дальнейшей судьбе похищенного контейнера не сообщается, но менеджер аптеки Никко Гарза рассказал, что медведя в любом случае ждало огромное разочарование - в ёмкости не было ничего, кроме старых картонных коробок.

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