Гороскоп сегодня не слишком подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. В этом плане бухгалтерам, программистам и всем тем, чья работа требует внимательности, придется нелегко. Чтобы в работу не закралась ошибка, придется действовать по формуле: "Сто раз отмерь...". Вообще логика сегодня отступит у вас на второй план, а работоспособность - на третий. День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки - значит действовать себе во вред. Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

Овен

Сегодня активность Овна будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Овен способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Овну вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Телец

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Тельца: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Тельца один: "Конечно!". Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Близнецы

Сегодня день наделяет Близнецов огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Близнецов. Обычный, спокойный день не сможет разбудить их суперменское "Я". Зато если от Близнецов потребуется совершить трудовой подвиг, они почувствуют в себе первобытную силу, будто бы внутри у них проснулся настоящий вулкан!

Рак

Сегодня от Рака бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у него лежит пропасть, которую у Рака не будет сил преодолеть. Так что Раку ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Лев

Сегодня фантазия Льва заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Льва будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Льва лучше, если жизнь сегодня поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Лев имеет шанс превзойти самого себя!

Дева

Сегодня не лучший день для Девы: слишком многое ее может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Дева будет недовольна не только другими, но и самой собой. Только собрав в кулак всю свою волю, она сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Весы

Сегодня Весам может казаться, что окружающие издеваются над ними - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в их глазах. В течение дня это будет раздражать Весы, однако они готовы умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока их не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Весов будет ужасен, как атомный взрыв!

Скорпион

Сегодня достижения Скорпиона будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Скорпиона. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью сегодня он способен творить чудеса!

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Стрельца к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Козерог

Сегодня Козерог будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Козерог может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Козерог ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Водолей

Сегодня Водолей будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Водолей даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Рыбам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня они способны безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Рыбам отличный повод отдохнуть.

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