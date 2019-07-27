Мир будто помешался на мультфильмах от студии "Дисней", и на экраны одна за другой выходят киноадаптации старых добрых "Книги джунглей", "Красавицы и чудовища", "Аладдина" и "Короля льва". Однако и мультфильмы, созданные в СССР, не утратили своей привлекательности: они позволяют взрослым вернуться в детство, а детям - поучиться уму-разуму у смелых, добрых и воспитанных героев. Вот только не все знают, что некоторые шедевры советской мультипликации таят в себе послания, которые едва ли способен разгадать ребенок, да и многие взрослые их попросту не замечают. И сегодня мы откроем вам глаза на интересные детали, скрытые в мультфильмах о Малыше и Карлсоне, веселой троице из Простоквашина, музыкантах из Бремена и других.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Скрытая реклама в "Малыше и Карлсоне"

Не ожидали? Да-да, в самом начале мультфильма, в сцене, где Малыш переходит дорогу, можно увидеть автобус с надписью Air France. И вообще-то, это реальная французская авиакомпания.

Добыча разбойников из "Бременских музыкантов"

А вы не замечали, что именно несут в руках разбойники, напевая свою знаменитую песенку? Запчасти: колесо, фонарь и трубу - в точности такие же, как на машине Сыщика. Не значит ли это, что они разобрали автомобиль нарисованного детектива?

Речь Матроскина о бутербродах

"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь: ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасу на язык класть - так вкуснее", - говорил Матроскин своему будущему хозяину. А знаете ли вы, что мысль, озвученная мудрым котом, принадлежит вовсе не ему? Так, в книге писателя Владимира Гиляровского "Мои скитания", вышедшей еще в 1928 году, есть такой отрывок:

"Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку.

- Погоди. Я тебя обещал есть выучить... Дело просто. Это называется бутерброд, стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык - орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу... Вот как: возьми да переверни, клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка!".

Табличка над входом в дом Пятачка

Вы, наверняка, помните, что на табличке, которая красовалась над входом в дом Пятачка, была надпись "Посторонним В."? Вполне логично, что большинство зрителей приняли ее за сокращенный вариант предупреждения "посторонним вход воспрещен", но это совсем не так. Ведь если вы прочтете произведение, то узнаете, что Посторонним - это фамилия дедушки сказочного поросенка, а "В" - первая буква его имени.

Прототип Волка из "Ну, погоди"

Изначально озвучивать Волка из мультфильма "Ну, погоди" должен был Владимир Высоцкий. Однако в то время Высоцкий считался опальной фигурой, и руководство "Союзмультфильма" не могло утвердить его на роль, поэтому к сотрудничеству пригласили Анатолия Папанова. Однако в первой серии мультфильма, в сцене, когда Волк пытается залезть к Зайцу через балкон, он насвистывает отрывок "Песни о друге", прозвучавший в фильме "Вертикаль". Да и в целом образ Волка воспроизводит имидж Высоцкого, знакомый его друзьям и поклонникам.

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