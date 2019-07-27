Жительница американского штата Индиана 26-летняя Тейлор Брайант (Taylor Bryant) после отдыха на курорте заразилась опасной инфекцией, из-за которой чуть не лишилась ноги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Женщина проводила немало времени в горячей гидромассажной ванне, не подозревая о том, что это может быть опасно для здоровья.

Через несколько дней на отдыхе она заметила, что нога покрылась сыпью - это вызывало дискомфорт и вынудило Тейлор обратиться к врачу. Он решил, что сыпь была связана с длительным нахождением в гидромассажной ванне.

Врач диагностировал псевдомонадный фолликулит, воспаление волосяных фолликулов, которое вызывают синегнойные палочки (бактерии Pseudomonas aeruginosa). Риск подхватить инфекцию в горячей гидромассажной ванне довольно высок, так как используемые в ней дезинфицирующие средства быстро разрушаются под действием температуры. Для бактерий же, напротив, влажная теплая среда предпочтительна.

Курс антибиотиков в таблетках никак не помог улучшить ситуацию - нога болела, отекала. Скоро Тейлор не могла наступать на нее от боли. Муж женщины рассказывает, что врачи не могли сказать ничего определенного, не исключая варианта ампутации.

К счастью внутривенные антибиотики оказались эффективны, ситуация улучшилась и скоро нога пришла в норму. Гидромассажных ванн женщина теперь избегает.

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