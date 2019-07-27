В американском городе Валле-Круцис, штат Северная Каролина, сняли на видео медведицу с тремя медвежатами, которые забрались на крыльцо. Об этом пишет Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru..

Жильцы наблюдали за сценой через стеклянную дверь. Они пытались стуком и криками отогнать зверей от забытой во дворе собачьей миски, но лишь напугали медвежат.

Пока детеныши бежали в сторону леса, медведица невозмутимо подхватила всю миску целиком и, не торопясь, последовала за ними. По дороге она ухитрилась не расплескать ни капли.

"Миску мы так пока и не нашли!" - утверждает Элизабет Лофлин (Elizabeth Loflin), снявшая курьезный случай на видео.

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