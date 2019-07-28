Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы - от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день! Единственное, чего следует избегать, - это споров. Сегодня они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар.

Овен

Сегодня лучше всего Овен будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Овну требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета - все это сегодня обострит чувства Овна, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Телец не пожалеет - он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Тельцу следует помнить о том, что хороший день - это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Близнецы

Сегодня есть вероятность того, что отношения Близнецов подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Близнецы захотят обойти острые углы, им придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что как бы им сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат их огорчит.

Рак

Сегодня Раку стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя - к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Раку не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь - именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Рака - это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Лев

Сегодня Лев может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Лев сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Лев способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими - если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Деве хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Девой, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Деве не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой - а вдруг ее осенит гениальная мысль?

Весы

Сегодня Весам просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Весам сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства - все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Весам сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Скорпиона и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Скорпиону стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Стрелец

Сегодня ситуация может поставить Стрельца перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Стрельца; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Стрельцу придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Стрельцу, что делать, а ум - чего не делать.

Козерог

Сегодня у Козерога ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты - совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Козерогу не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Козерог не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Водолей

Сегодня день предоставляет Водолею хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Водолей сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Водолею сегодня обязательно выбраться в свет - посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Водолей сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Рыбы

Сегодня Рыбы не будут настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют им совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Рыбам сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит им внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

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