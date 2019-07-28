Иcследователи из Австралии и США выяснили, что чаще всего желание напиться связано у людей с радостными событиями. Об этом пишет Medicalxpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сообщается, что в апреле 2018 года ученые проанализировали сотни постов в Twitter и выяснили, что чаще всего пользователи заявляли о желании выпить в связи с днем рождения, спортивными достижениями, успехами в карьере.

Кроме того, часто люди хотели "забыться" в связи с сильным стрессом.

Согласно данным исследователей, люди, как правило, воплощали свои намерения и на следующий день сообщали в тех же соцсетях о том, что не помнят многих событий минувшего вечера.

Ученые напомнили, что такие эксперименты над организмом крайне опасны.

Так, известно, что употребление спиртного связано с появлением семи видов рака.

Также исследователи опровергли информацию о том, что существуют безопасные дозы алкоголя, пояснив, что от спиртного давно пора отказаться.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!