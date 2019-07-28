Оптическая иллюзия покорила Сеть. Один из пользователей выложил в интернет фотографию, которая, на первый взгляд, совершенно не привлекает никакого внимания. Но приглядевшись, можно заметить, что снимок на самом деле представляет собой черно-белое полотно с цветными вкраплениями полосок.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Этот оптический трюк срабатывает, если увидеть изображение на небольшом экране. На экранах же с действительно большим расширением полоски будут восприниматься нами как отдельный объект и иллюзия не сработает.

Мы уменьшили размер изображения, чтобы наглядно показать визуальный эффект

Такое происходит, потому что наш мозг "достраивает" картинку, именно поэтому на первый взгляд фото кажется цветным.

Сам автор называет это изображение визуальным экспериментом. А что видите вы?

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