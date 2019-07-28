Зачастую боевики и криминальные фильмы выглядят как выдумка. Но есть и те фильмы, которые были основанные на реальных преступлениях.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Зодиак" (2007)

Фильм рассказывает о неуловимом серийном убийце, которого звали Зодиак. На самом деле, этот мужчина и правда существовал. Он действовал в Калифорнии в конце 1960-х годов. Как и в фильме, мужчина отправлял в газеты зашифрованные письма и просил их публиковать под угрозой новых преступлений. В ходе расследования было множество подозреваемых, но вину ни одного из них не удалось доказать. Дело "Зодиака" остается открытым и по сей день.

"Психо" (1960)

В триллере, созданным Хичкоком, за основу была взята реальная история. Источником вдохновения стал преступник Эд Гин, чей образ стал каноническим в поп-культуре XX века. Его образ стал основой для многих произведений о преступниках. Он начал орудовать в 1940-х годах, а поймали его только спустя 15 лет.

"Девушка по соседству" (2007)

Дело, на котором был основан этот фильм, получило широкий общественный резонанс. Поэтому, образ преступников также широко освещался в массовой культуре. В 1960-х годах многодетная мать, которая была психически больна, вместе со своими детьми издевалась над девушкой, которая жила по соседству, на протяжении многих лет. Позже преступницу признали невменяемой.

"Исчезнувшая" (2014)

Нашумевший триллер был снят по одноименному роману Джиллиан Флинн, а он был основан на реальной истории Лейси Питерсон, которая произошла в 2002 году. Девушка жила со своим мужем, у которого была другая женщина. Вскоре у мужчины начались проблемы со своими возлюбленными, и его жена пропала. Ее искали, а события широко освещала пресса. Девушку нашли погибшей спустя несколько месяцев, а мужа признали виновным и предали смертной казни.

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