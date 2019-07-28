Мужчины были готовы отдать свою жизнь за одну ночь с Клеопатрой. Ее считали самой любвеобильной правительницей Египта, а в фильмах ее роль исполняют признанные красотки. Но так ли все было на самом деле?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Внешность не главное

Современные историки опровергают красоту египетской правительницы.

"Клеопатра всегда думала о государстве или о личной выгоде, хитрость и холодный расчет помогли ей сыграть не последнюю роль в формировании истории. Эгоистичная и независимая женщина, которая не отличалась особой красотой. Невысокий рост, полнота, широкий нос, узкие губы и смуглая кожа, соблазнительной была не сама Клеопатра, а ее уверенная речь и природное обаяние, ее голос ласкал слух".

Любовь к роскоши сказывались во всем: убранство дворцов, красивая одежда, украшенная драгоценностями, макияж и парики. Если Клеопатра дарила кому-либо изумруд со своим портретом, это считалось высшей наградой.

Ее секрет молодости до сих пор не раскрыт до конца. До сих пор портрет царицы изображают на косметических средствах, намекая, что "так делала сама Клеопатра". Считается, что она принимала ванну с подогретым молоком и медом, а в качестве скраба использовала сливки с морской солью.

Правление царицы

Клеопатра была самой образованной женщиной своего времени. Ее грация и познания в разных сферах искусства, политики, литературы и даже философии удивляли всех.

На некоторое время Клеопатре удалось вернуть Египту независимость от Римской империи, но ненадолго. Свой первый брак она заключила со своим тринадцатилетним братом Птолемеем и казалось бы они могли спокойно править Египтом на протяжении многих лет, но против царицы готовился заговор.

Учитель Птолемея - Пофин, надеялся, что когда Клеопатру свергнут, его ученик поможет ему стать правителем Египта. Он устроил бунт в Александрии, а Клеопатре пришлось бежать из дворца, чтобы сохранить жизнь.

Встреча с Цезарем

Узнав, что в Египте поднялся бунт, Цезарь решил вмешаться и отправился на помощь к Клеопатре. Римский император был крайне удивлен, когда его встретила не правительница Египта, а ее брат Птолемей.

Клеопатра понимала, что единственным шансом на спасение будет встреча с императором, но разъяренная толпа могла просто разорвать ее при встрече. Тогда она придумала хитрый план: один из ее слуг притворился рыбаком и пронес ее в мешке во дворец. Представ перед Цезарем полностью обнаженной, она тут же покорила его сердце. Всю ночь они не расставались, а на утро произошло то, чего так сильно боялся Птолемей и Пофин - римский император был готов на все ради Клеопатры. Птолемей от безысходности утопился в Ниле, а Пофин бежал из Египта.

Чтобы в Александрии воцарилось спокойствие, Цезарь решил выдать Клеопатру за ее второго брата Неотероса, но при этом она осталась его любовницей.

В качестве благодарности они с Цезарем два месяца плавали по Нилу на роскошном корабле в сопровождении десятков кораблей. После чего Цезарь вернулся в Рим, а через несколько месяцев, Клеопатра родила сына.

Вместе со своим мужем и сыном, царица приехала в Рим, в окружении роскошной свиты.

Торжественный прием, который устроил Цезарь по случаю приезда своей любовницы был настолько грандиозным, что ранее никто не удостаивался такой чести. Жители Рима невзлюбили Клеопатру, прозвав ее "александрийской куртизанкой", а когда в храме Венеры Цезарь воздвиг статую Клеопатры, народ и вовсе почувствовал себя оскорбленным.

Почти год правительница Египта вместе с сыном провела на вилле императора на берегу Тибра. Пока не стали появляться слухи о том, что Цезарь хочет сделать наследником ребенка Клеопатры. В Риме зрел заговор против Цезаря.

Новая любовь

После того, как Цезаря убили, Клеопатра бежала из Рима. Еще через год скончался ее муж, в чьей смерти подозревали саму царицу, ведь теперь она стала единственной правительницей Египта, но ее вину не смогли доказать. Ее четырехлетний сын Цезарион стал полноправным наследником престола.

Полководец Марк Антоний был единственной надеждой Клеопатры остаться на престоле, поэтому она решила обольстить его. Но если с Цезарем царица была обаятельной и изящной девушкой, то с полководцем она вела себя как настоящая куртизанка.

Мужчина безумно влюбился в Клеопатру, а она делала все возможное, чтобы он помог Цезариону стать наследником Рима.

Марк Антоний решил отречься о своей родины, развелся со своей законной супругой и стал царем Египта. Брат его супруги - Октавиан был разгневан и отправился на Египет войной. И пусть войско Клеопатры и Марка Антония превосходило по численности войско Октавиана, влюбленные потерпели поражение.

Марк Антоний обвинил Клеопатру в том, что они потеряли страну и стал избегать с ней встреч. Именно тогда правительница Египта впервые подумала о самоубийстве. Она приказала построить усыпальницу, в которой ее могли бы похоронить со всеми драгоценностями.

Хотя на тот момент Клеопатра совсем не думала о смерти, она в тайне от Марка Антония послала к Октавиану щедрые дары, в надежде, что ей удастся обольстить и его. Сбежав из дворца, она приказала верным рабам передать Марку Антонию, что мертва. Обезумевший от горя полководец, бросился на собственный меч.

Когда слуги принесли Клеопатре весть о смерти бывшего возлюбленного, она поняла, что ей нужно увидеть его живым или мертвым. Еще живой на тот момент Марк Антоний, почувствовал, как к нему возвращаются силы рядом с возлюбленной, но от большой кровопотери он погиб на руках у Клеопатры.

В попытке спастись от смерти Клеопатра отправилась во дворец, чтобы договориться с Октавианом и попробовать применить свое обаяние. Однако известный своими любовными похождениями Октавиан, не был впечатлен, когда увидел 37-летнюю правительницу.

Тайна смерти

Узнав, что ее хотят провести в кандалах, как рабыню за колесницей Октавиана, Клеопатра решила покончить с собой.

В тот день она устроила победителям роскошный пир, а сама удалилась в спальню. Далее версии происходящего расходятся, но они приводят к одному - Клеопатра умерла от яда. Ее тело нашли слуги Октавиана.

Клеопатра стала последней правительницей Египта. Ее с огромными почестями похоронили рядом с Марком Антонием, а позже казнили Цезариона. После кончины правительницы некогда великая страна превратилась в римскую колонию. ​

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