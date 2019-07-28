Предприниматель Ричард Купер (Richard Cooper) из Канады попал под шквал критики в Twitter после того, как дал женщинам шесть простых советов о том, как удержать мужчину, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению Купера, который называет себя обладателем знания о "суровой правде в жизни, бизнесе и женщинах", чтобы удержать мужчину, женщина должна уметь вкусно готовить, иметь длинные волосы, делать макияж и маникюр и обладать прочими атрибутами женственности. Она не должна "ворчать по пустякам" и быть обремененной какими-либо долгами. Кроме того, женщина не должна быть матерью-одиночкой, а также обязана знать, как угодить мужчине в постели.

Твит собрал больше 8,7 тысяч комментариев, некоторые упрекнули Купера в потребительском отношении к женщинам, его назвали сексистом и женоненавистником. В комментариях под записью женщины начали развеивать представления автора записи об отношениях между мужчиной и женщиной.

"Позволь мне разрушить твое хрупкое эго. Мой муж: Делает 90 процентов приготовлений. Женился на мне, когда я была матерью-одиночкой; усыновил моего сына. У меня короткая стрижка. У нас есть кредиты/общие долги. И да, мы нравимся друг другу", - написала микроблогер BitchKitty.

Женщины предположили, что потребительское отношение к представительницам противоположного пола продиктовано комплексами и неудачами советчика в личной жизни.

"Может быть, вы не нашли того, что хотите, потому что никто не пытается удержать вас, Ричард", - обратилась к автору одна из них.

Пользователи принялись троллить Купера.

"Думаю, все одинокие мамы должны просто бросить своих детей, потому что Рич так говорит", - пошутила Эллисон Флойд (Allison Floyd).

В комментариях под твитом некоторые мужчины извинились за слова Купера. Один из них отметил, что на сегодняшний день "все наши самые сильные лидеры - женщины".

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