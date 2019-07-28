"История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох - это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор - деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными", - отметила она.