https://news.day.az/unusual/1142222.html Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эксперт напомнила, что высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг - это часть меридиональных процессов.
"Сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням", - пояснила она в беседе с "КП".
При этом Позднякова заметила, что "по закону вращения Земли" должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.
Движение воздуха вдоль меридианов, в свою очередь, является проявлением смены климатических эпох, объяснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25-30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.
"То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно - если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара", - заявила собеседница издания.
Позднякова добавила, что пока невозможно предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.
"История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох - это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор - деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными", - отметила она.
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