Большинство людей неправильно едят яблоки. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета австрийского Граца, пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи утверждают, что до 90 процентов полезных веществ сосредоточены в сердцевине этого фрукта, и поэтому яблоко желательно съедать вместе с огрызком.

В 2016 году стало известно, что пожилые женщины, которые питались здоровой пищей, меньше страдали от снижения физической активности, чем те, кто употреблял продукты с высоким содержанием жиров или сладкие напитки. При этом наибольшую пользу принесли цитрусовые, апельсиновый сок, яблоки, груши, салат и грецкие орехи.

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