Иногда человек не замечает проблемы и думает, что один бокал за обедом никому не навредит. Но для того, чтобы выявить болезнь, нужно прислушаться к своему телу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Частое мочеиспускание

Если вы постоянно "бегаете" в туалет ночью, это первый звонок о том, что нужно перестать пить, или хотя бы уменьшить количество потребляемого спиртного. Так организм хочет вам сказать, что он не в состоянии справиться с количеством выпитого алкоголя и воды. Специальный гормон отвечает за удержание, а ночь он находится в самой высокой стадии. Если он не работает, это может значить, что его количество в крови понизил алкоголь.

Сухость глаз

Спиртные напитки вызывают обезвоживание всего организма, поэтому после бурной ночи с утра хочется много пить. Глаза - не исключение. От алкоголя страдает увлажнение глаз и появление слез. Если вы просыпаетесь с утра, и вас беспокоит сухость глаз, это еще один знак того, что у вас есть проблемы со спиртным.

Бессонница

На первый взгляд может показаться, что после употребления алкоголя легче засыпать, но это не так. Если вы на протяжении долгого времени часто употребляете спиртные напитки, то можете заметить, что у вас начались проблемы со сном. Этанол нарушает работу нейротрансмиттеров, которые отвечают за глубокую фазу сна. Именно поэтому пьющий человек может много спать и не высыпаться или вставать ночью от каждого шороха.

Диарея

Если вы часто испытываете неприятные ощущения, у вас начались проблемы с желудком или кишечником, это может значить, что органы начали плохо работать от алкоголя. Большинство проблем с животом у многих, кто употребляет спиртное, появляются из-за печени. Этот орган может неэффективно отфильтровывать мертвые клетки крови и другие отходы: например, жир.

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