Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: "мое здоровье - в моих руках". Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Овен

Сегодня у Овна день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Овну захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Телец

Сегодняшний день у Тельца обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Телец может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Телец будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Близнецы

Сегодня лучшим решением для Близнецов будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Близнецов еще будет время в другие дни.

Рак

Сегодня любые начинания Рака обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Раку те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Лев

Сегодня лучшее, что может сделать Лев, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Дева

Сегодня в голову Деве может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Девы будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Весы

Сегодня у Весов день перекладывания бумажек - ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Весов будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать сегодня Весы, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Скорпион

Сегодня лучшим решением для Скорпиона будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Скорпиону будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Скорпиона сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Стрелец

Сегодня врагам и недоброжелателям Стрельца можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Стрельца на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Стрельца способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Козерога, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Козерог не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Водолей

Сегодня день у Водолея обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Водолей способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Рыб спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Рыбы желают чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

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