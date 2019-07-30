Поездка на поезде длиною в несколько суток - испытание не из легких. Чтобы оно прошло как можно менее безболезненно, следует знать несколько правил гигиены в поезде, которые регулярно спасают бывалых путешественников.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Дезинфекция поверхностей

Едва ли даже проводникам известно, сколько в пассажирском поезде скапливается гадких бактерий, которые так и норовят переселиться на тело человека. Дабы снизить риск заражения, продезинфицируйте все доступные поверхности антисептиком.

Очищайте руки с помощью геля-антисептика

Гель-антисептик - незаменимое средство в любой поездке. Он уничтожает до 99,9% болезнетворных бактерий, поэтому, используя его, ваши шансы подцепить заразу минимальны.

Возьмите из дома постельное белье

Белье, которое предоставляют в поезде, нередко может быть плохо отстиранным, влажным или даже с застарелыми пятнами. Пользоваться им не возникает никакого желания, поэтому лучше возьмите из дома чистый комплект, и сон в поездке будет гораздо приятнее.

Не ходите босиком

Даже если проводник моет пол каждый час, стерильным ему ни за что не стать, ведь пассажиры то и дело снуют по поезду в грязной обуви. Из-за этого инфекции распространяются очень быстро, поэтому, отправляясь, например, в вагон-ресторан, не поленитесь обуться.

Запаситесь чистой водой

Стоит ли говорить о том, что вода, которая течет из крана в туалете поезда, не очищенная и явно не кипяченная, а значит, в ней наверняка есть бактерии. Именно поэтому лучше взять с собой побольше бутылированной воды и использовать ее не только для питья, но и для умывания, чистки зубов и других гигиенических процедур.

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