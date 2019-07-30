Ваше знакомство с иностранцем может вылиться в незабываемый курортный роман, а может привести к чему-то более серьезному. Так или иначе это станет отличным приключением и добавит ярких красок вашему путешествию. Главное, знать, как и где с мужчиной познакомиться.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Хостел

Даже если вы привыкли останавливаться в шикарных отелях, сделайте хотя бы раз исключение и поселитесь в хостеле. Оказавшись там, обязательно участвуйте во всех активностях, которые вам будут предлагать. Обычно это походы по барам, велосипедные прогулки и другие интересные развлечения. Все это создает идеальные условия для знакомства. Главное, прежде, чем забронировать номер, обращайте внимание на отзывы: за что хвалят хостел - за спокойные ночи или безудержное веселье?

Концерты

Что логично, иностранные группы гораздо чаще устраивают концерты за границей. Именно поэтому, отправляясь в путешествие, лучше купить билет не только на самолет, но и на одно из таких мероприятий. Как правило, там собирается яркая и легкая на подъем публика, с которой вы без проблем завяжете разговор еще в очереди. А дальше, кто знает, к чему это может привести. Во всяком случае один общий интерес с потенциальным возлюбленным у вас уже будет.

Займитесь делом

В это сложно поверить, но встретить "того самого" гораздо легче не лежа на пляже круглые сутки, а, например, пытаясь освоить серфинг. А еще взяв на прокат велосипед или даже записавшись на курсы по изучению языков. В общем, самое главное - избегать пассивного времяпрепровождения, если вы страстно жаждете с кем-то познакомиться. И тогда число ваших поклонников непременно увеличится.

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