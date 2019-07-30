И это правильно. Целебную силу различных растений использовали с древних времен, поэтому опыт накопился огромнейший. К сожалению, многие рецепты древности безвозвратно утеряны, но и в наши дни можно воспользоваться силой трав, цветов, плодов, корешков для профилактики болезней.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Конечно, лекарственные травы можно купить в аптеке, принести домой в красивой и удобной упаковке. Однако никто не гарантирует, что купленная трава была собрана в правильное время, в экологически чистом месте. Заготовка растений в домашних условиях позволит все сделать правильно, с любовью, добрыми помыслами, пожеланиями здоровья своим близким.

Чтобы заготовленное сырье оправдало ожидания, нужно знать время, когда лучше собирать растение, какую его часть использовать - "вершки или корешки", как правильно сушить и хранить.

Основные правила

Собирать лекарственные растения нужно при хорошей погоде, когда ясно и сухо. Сырье, собранное в пасмурный, дождливый день, будет долго сохнуть и плесневеть при хранении. По этой же причине собранную траву нельзя мыть. Поэтому отправляться за природным лекарством нужно в чистые места: в лес, на луга, берега рек. Занимайтесь сбором утром, после того как растительность просохнет от росы.

Важно собрать растения в ту пору, когда они пребывают в наибольшей силе. Например, цветочки можно брать, когда они уже раскрылись или еще находятся в соцветиях. В осеннюю пору, когда отмирают листья, приступают к заготовке корней, корневищ и клубней. Иногда для лечебных целей требуются семена, их нужно собирать после полного созревания.

При сборе любых частей растения нужно дать ему возможность восстановиться. Поэтому многолетники не срезают под корень, а заготавливают только верхушечную часть длиной 15-20 см. Частично растение нужно оставить нетронутым, чтобы оно смогло вызреть и рассеять семена.

Сушка и хранение

Обязательным условием для сушки, если этот процесс происходит не в сушилке при специальной температуре, являются тень и хорошая циркуляция воздуха.

Травы можно разложить тонким слоем или связать в небольшие пучки и подвесить в месте, которое хорошо проветривается и защищено от прямых солнечных лучей. Периодически сырье нужно ворошить для равномерного просыхания. Можно пользоваться сушилкой или духовым шкафом, но температура внутри не должна быть выше 45-50 градусов. Духовку при этом следует держать слегка приоткрытой для циркуляции воздуха.

Готовое высушенное сырье должно ломаться с характерным хрустом, а не сминаться. Хранить сухие растения нужно в невлажном, темном месте, в стеклянных банках или плотных картонных коробках. Идеально, если получится поместить сырье в баночки из темного стекла.

Для последующего использования трав, пряностей и ягод в косметических целях их можно измельчить и заморозить, залив водой или поместив в полиэтиленовые пакетики.

Из свежего или сухого растительного сырья делают масляные настои, например зверобойное масло. Для приготовления лечебного масла растения измельчают, помещают в емкость из темного стекла, заливают подсолнечным, оливковым, кукурузным или другим растительным маслом и настаивают в теплом месте 2-3 недели. Затем, когда жидкость приобретет характерный цвет, а сырье осядет, масло процеживают и хранят в прохладном месте, без доступа света.

Можно воспользоваться другим способом приготовления масла - нагревать сырье на водяной бане в течение нескольких часов.

Многие травы и коренья настаиваются на спирту или водке и готовый продукт в этом случае называется настойкой. Для ее приготовления сырье настаивают 7-10 дней в теплом месте, без доступа света, периодически встряхивая. Обычно настойка готовится из 1 части растительного сырья и 10 частей спиртосодержащей жидкости.

Сроки хранения

Как правило, сырье, заготовленное из травянистых частей растений, хранится 1-2 года. Корни, семена, высушенные плоды могут лежать дольше без потери своих лекарственных качеств - от 2 до 3 лет.

Ну, и конечно, нужно хорошо изучить растения, которые собираетесь заготовить. Для этого можно воспользоваться фотографиями в интернете, специальной литературой, попросить знающих людей поделиться опытом. Ведь среди растений есть и ядовитые. Кроме того, иногда травы внешне очень похожи друг на друга, но по своему действию на организм различаются кардинально.

Собирая и изучая растения, вы познакомитесь с удивительным миром, узнаете много интересного и сможете передать бесценный опыт своим детям и внукам.

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