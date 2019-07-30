Эти известные люди уверены, что дети должны добиваться всего самостоятельно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Музыкант Стинг, $400 млн

У певца Стинга большое семейство. От первого брака с Фрэнсис Томелти у певца есть сын и дочь. Вторая жена Труди Стайлер родила Стингу четверых детей. Однако обеспечивать отпрысков звезда не собирается. Об этом Стинг однажды рассказал в интервью изданию Daily Mail. Оказывается, музыкант уверен, что его состояние станет непосильной ношей для наследников. Кроме того, он хорошо помнит, как начинал с самых низов и всего, что сейчас у него есть, добился самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, $73,6 млрд

IT-специалист совместно с Присциллой Чан уже заключили "Клятву дарения", в результате чего все их состояние перейдет фонду, обеспечивающему спонсирование проектов, касающихся сферы образования, борьбы с болезнями и решения других проблем. При жизни пары фонд получит 99% их накоплений, а остальное сможет унаследовать уже после их смерти.

Шеф-повар Гордон Рамзи, $160 млн

Британский шеф-повар и телеведущий считает, что его дети не обладают никаким привилегиями просто потому, что они родились в его семье. К примеру, они всегда путешествуют эконом-классом, даже если их родителя летят в бизнес-классе тем же рейсом. Гордон не собирается оставлять своим отпрыскам наследство, свои деньги он завещает благотворительным фондам. Однако Рамзи все же согласился со своей женой оплатить 25% квартиры каждому ребенку. Главная причина, по которой эксцентричный шеф-повар отказывается обеспечивать своих детей, состоит в баловстве. Гордон с 16 лет обеспечивает себя самостоятельно и хочет, чтобы его дети были такими же целеустремленными.

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