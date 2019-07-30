Шэрон Скотт, жительница города Эйлсбери (район Эйлсбери-Вейл, графство Бакингемшир, Британия) на днях запечатлела забавное противостояние между оленем и белкой, не поделившими орехи на лужайке, возле фермы. Необычная сцена из жизни маловероятных соперников, не поделивших орехи, произошла на глазах у местной жительницы. С её слов, наглый олень успел стащить и перепрятать несколько орехов, закопанных ранее белкой. Когда парнокопытный воришка попытался увеличить свои ореховые запасы, белка напала на него и через некоторое время вынудила оленя покинуть свою территорию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.



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