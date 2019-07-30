Сегодня уже не в новинку органические, фермерские и прочие эко-фрукты. Предполагается, что они намного полезнее для организма, нежели те, что мы видим на полках супермаркетов, поскольку эко-продукцию выращивают без применения пестицидов и промышленных удобрений. Насколько объективна эта разница для конечного потребителя, взялись выяснить специалисты из Грацкого технического университета (Австрия).

Как передает Day.Az. об этом пишет Вести.

Ученые сравнили традиционно выращиваемые и эко-яблоки. Причем первые были изъяты из холодильной камеры, где они хранились перед отправкой в магазин, а вторые взяли прямо из тары через некоторое время после сбора.

Специалисты не стали подсчитывать яблочные витамины, а сразу взялись разрабатывать более модную тему - состав бактериальной микрофлоры.

Для начала ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке содержится около ста миллионов бактерий. И существенно уменьшить это количество, просто помыв яблоко - невозможно. Так что, подавляющее большинство яблочных микробов при поедании фрукта неизбежно оказывается внутри нас.

Количество микроорганизмов в масс-маркет и эко-яблоках в среднем совпадает, однако разница все-таки есть. Органические яблоки значительно превзошли "обычные" с точки зрения разнообразия микробиома. В частности, это могло повлиять на вкус фруктов.

"Methylobacterium, [бактерия], которая, как известно, способствует биосинтезу земляничных вкусовых соединений, была значительно более распространена в органических яблоках", - говорится в заявлении автора исследования - биолога и биотехнолога Габриэля Берга.

Важно, что органические яблоки обладали не просто более разнообразным микробиомом, их микрофлора была еще и лучше сбалансирована по сравнению с обычными магазинными яблоками. Хороший баланс сам по себе препятствует неконтролируемому росту какого-то одного вида микроорганизмов.

"Весьма разнообразный микробиом органически выращиваемых яблок, вероятно, способен ограничивать распространение человеческих патогенов", - полагают специалисты.

Многие из органических яблок содержали пробиотик Lactobacilli (те самые лактобактерии), полностью отсутствующий в традиционно выращиваемых яблоках. И наоборот, большинство обычных яблок содержали группы вредных для человека микробов, в частности, Escherichia и Shigella.

"Профили микробиома и антиоксидантов свежих продуктов могут однажды стать стандартной информацией о питании, отображаемой вместе с макроэлементами, витаминами и минералами", - надеются исследователи.

Кстати, ученые в очередной раз предлагают нам переосмыслить привычку к выбрасыванию яблочного огрызка. Если, конечно, речь идет об эко-яблоках.

Специалисты секвенировали геном сорта Голден Делишес (другое название - яблоко-груша или Золотое превосходное) и обнаружили, что большинство бактерий живет в "сердцевине" яблока, которое включает семена (около 38 миллионов бактерий), плодоножку (22 миллиона) и хвостик (10 миллионов). В мякоти плода содержится около 20 миллионов бактериальных клеток, а в кожуре - всего 1,6 миллиона.

В случае эко-яблока, как вы понимаете, эти бактерии будут полезными. Так что исследователи убедительно рекомендуют съедать такие фрукты без остатка.

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