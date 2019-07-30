Парусники, моторные яхты, катамараны и гидроциклы - каждое морское приключение делает ваш отдых более ярким и надолго оставляет теплые воспоминания.

Как передает Day.Az,об этом пишет bigpicture.ru.

Морские прогулки на пару часов, навигация от одного острова к другому или настоящие недельные круизы, все это становится еще проще и беззаботнее, когда морское судно не нужно обслуживать круглый год, зато хоть каждую неделю можно брать аренду яхты, полностью оборудованной для идеальных путешествий.

С чего начать

Залог удачного путешествия - правильно выбранная лодка. Выберите именно такую, которая вам по душе. На платформе Click and Boat для аренды доступно более 30 000 морских суден в портах 50 стран, поэтому, даже будучи самым требовательным капитаном, вы найдете "свою" лодку, по всем необходимым параметрам.

Моторная, парусная или катамаран?

Вы не ошибетесь, если выберете парусную яхту: они дешевле для аренды, в отличие от катамаранов или моторных лодок. Парусный спорт дает большую свободу. Путешествие относительно медленное, и оно позволяет не торопиться и приятно провести время с семьей или друзьями, оторваться от суеты жизни!

Важно выбирать вместительность вашей лодки в соответствии с количеством спальных мест! Часто вместительность может быть больше, чем указано в описании, благодаря салону (центральной жилой зоне), которая может вместить еще 1-2 человека. В случае аренды парусной яхты не забывайте, что вы должны уметь управляться как с мотором вашей яхты, так и парусами. Но если вы не чувствуете себя капитаном, то половина яхт в аренду Click and Boat предоставлена со шкипером, не стесняйтесь спросить у капитана.

Моторная яхта, например, является более резвой и быстрой навигации, она про спорт и скорость. Такие лодки обеспечат вам разнообразное новое оборудование и технологии, мощный двигатель, или даже два! Также многих переубеждает тот факт, что не надо уметь ходить под парусами. И, конечно, ваша навигация не зависит от ветра и погодных условий.

Катамаран станет идеальным выбором, если вы путешествуете компанией. Просторный катамаран сможет стать идеальным домом для каникул для всей вашей семьи и друзей. Чего только стоит батут в передней его части. На борту все дружно смогут завтракать, загорать или играть вечером в совместные интеллектуальные игры. А небольшая осадка позволит заходить в недоступные для однокорпусников места.

Перед навигацией

Перед навигацией встретьтесь с владельцем судна в порту, и он детально расскажет про все особенности своего судна, проверит технику безопасности, проверит погоду, после чего вы сможете отшвартоваться от якоря и покинуть порт.

Какой шикарный отдых, когда, даже не имея большого опыта навигации, вы можете отправиться от точки А в точку Б, где в итоге сможете остановиться на несколько дней или неделю для активных видов спорта или спокойного бездельничества. Чтобы вы ни выбрали, аренды яхт с Click and Boat будет всегда рядом с вами! Хoрошо провести время и насладиться жизнью, это про каникулы с арендой яхт.

Чем заняться на борту яхты?

Морские регаты

Если вы любите приключения и скорость, значит точно задумывались о различных регатах. Тогда почему бы не арендовать лодку для одного из таких мероприятий, которые проходят по всему миру! Аматор и еще учитесь? Tour de France под парусом или круизные гонки EDHEC, в команде или соло, на парусной яхте или многокорпуснике... Нужно просто найти регату и лодку по своему вкусу, чтобы перейти на новый уровень способностей в навигации.

Активные виды водного спорта

Острые ощущения и желания повеселиться не дают вам спокойно отдыхать - не надо себя сдерживать! Потому что выбор немаленький: водные лыжи, вейкбординг, гребля и многое другое, которое сочетает в себе спорт, немного экстрима и веселое времяпровождение. Для такого отдыха достаточно арендовать небольшую надувную моторную лодку и наслаждаться морем.

Дайвинг

Сколько людей любят дайвинг, но организовать его не всегда быстро и удобно. Поэтому как вам вариант воспользоваться такой возможностью, совмещая ее с прогулкой на яхте. На сайте Click and Boat вы найдете различные лодки, чтобы отправиться в море и открыть для себя великолепные подводные просторы! Восхищайтесь разноцветными рыбами и яркими кораллами, с маской, трубкой и жилетом.

Рыбалка

Вы устали ждать, когда вокруг речки будет менее 30 человек, пытающихся поймать одну и ту же рыбу? Или вы хотите словить необычную рыбу, попробовать новый опыт рыбалки? Воспользуйтесь возможностью арендовать рыбацкую лодку и уезжайте с друзьями или семьей, чтобы насладиться совместными моментами вдали от привычных забот и рутины!

Романтический ужин

Не в зависимости от того, романтик вы или не очень, забронируйте ужин на яхте, чтобы провести его со своей половинкой наедине, в необычной обстановке. Можно даже не переживать об организации процесса, а просто попросить хозяина лодки позаботиться об этом. Аренда яхты - отличный повод насладиться особенным событием в вашей жизни: может даже сделать предложение, особенно если вы не любите шумные вечеринки.

Перед навигацией не забудьте:

- Проверьте законы и правила навигации в стране, в которой планируете арендовать яхту и всех других, которые вы планируете проходить.

- Перед тем как покинуть порт, обязательно убедитесь, что погода будет хорошей в течение следующих 48 часов.

- Проверьте уровень топлива, потому что даже если вы выходите под парусом, вы не можете точно предсказать ветер. И при маневрах в порту вам точно будет легче с двигателем.

- Захватите морские карты, которые охватывают ваш район навигации и скачайте на смартфон основные приложения, которые могут пригодиться.

- Не снимайте спасательный жилет во время навигации, даже при слабом ветре и хорошей погоде, ведь техника безопасности - залог хорошего отдыха.

- Подготовьте обувь, которая не будет портить покрытие судна, и удобную одежду, чтобы свободно себя чувствовать и в роли капитана, и пассажира.

- Обязательно возьмите солнцезащитный крем, очки, кепки и шляпы. Даже если вы будете слабее ощущать на себе лучи в открытом море, это никак не сказывается на его силе.

- Возьмите на борт воду и продукты, даже если отправляетесь на часовую прогулку. Море прекрасное, и может вам понравиться, что не захочется так быстро возвращаться на сушу.

Желаем вам насыщенного лета, и много морских круизов с Click and Boat!

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