Чтобы поразить всех своей удалью, водитель утопил машину в океане - ВИДЕО
Все свидетели этой странной сцены в один голос утверждают, что такое зрелище уж точно можно увидеть не каждый день, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Запись камеры видеонаблюдения, установленной на пляже в провинции Квазулу-Натал (ЮАР), показывает машину, которая, разогнавшись, въехала в океан. Сообщается, что водителя просто взяли "на слабо", и он, чтобы доказать свою удаль, совершил такой странный поступок.
На пляж приехали полицейские и медики, но помощь врачей смельчаку не понадобилась, да и полиции тоже было нечего делать, ведь автомобилист по сути не нарушил никаких законов. Что же касается частично затонувшей машины, то она позже была вытащена из воды с помощью трактора.
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