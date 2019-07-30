https://news.day.az/unusual/1142852.html Буйволы спасли своего соплеменника и отбили его у львиного прайда - ВИДЕО
Буйволы спасли своего соплеменника и отбили его у львиного прайда - ВИДЕО
78-летний Герт Клоете, путешествующий 23 июля по дикой местности, расположенной недалеко от города Нгвения (западная часть Эсватини, на границе с ЮАР), стал свидетелем масштабного противостояния буйволов и львов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Львы напали на стадо и отбили одного буйвола. Парнокопытные обитатели парка вернулись назад и предприняли робкие попытки отбить своего соплеменника, которого повалили на землю несколько львиц. Противостояние животных продолжалось несколько минут, и в конечном итоге буйволы объединили усилия и спасли своего сородича.
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