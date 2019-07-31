Заботясь о здоровье, мы нередко выкидываем мешками продукты, потому что у них закончился срок годности. А между тем многие из них остаются съедобными и безвредными, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Хлеб

Вспомните, сколько раз вы выбрасывали заплесневелый хлеб? А ведь он может храниться от 3 до 5 недель! Но лишь при одном условии, - его нужно поместить в морозилку. А когда возникнет необходимость достать, просто разогрейте в микроволновке.

Молоко

На упаковках пастеризованного молока срок годности совершенно не играет роли. Определять его качество лучше, ориентируясь на запах.

Консервы

О том, что консервы испортились говорят отнюдь не даты на банке, а ее форма. Если банка помялась, выкидывайте ее сразу же. В противном случае консервы можно смело употреблять.

Маринованные овощи

Кстати, речь не только об овощах. Все, что томится в маринаде и стоит в прохладном помещении может храниться несколько лет кряду.

Твердые сорта сыра

Чеддер, пармезан и другие твердые сыры могут прослужить крайне долго, ведь из-за их толщины вредоносной плесени сложно проникнуть внутрь. Но если все-таки обнаружите ее, просто аккуратно срежьте и продолжайте наслаждаться продуктом.

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