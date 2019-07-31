После множества семинаров и обучающих бизнесу школ социологи решили проверить, правда ли, что успешные предприниматели имеют особую "деловую жилку", позволяющую им проворачивать выгодные операции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Проанализировав несколько тысяч случаев успешных и неуспешных историй предпринимательства, американские ученые пришли к выводу, что дело не в этом. Как показало исследование, богатым бизнесмена делает не деловой талант, а то, в какой семье он родился.

"Успешные люди успешны потому, что с детства имеют доступ к лучшему образованию и могут позволить себе рисковать за счет имеющейся у них сетки безопасности и доступа к начальному капиталу", - пришли к выводу ученые.

Поэтому рассказы богатых о том, что бедные виноваты в своих бедствиях сами, грешат лукавством: несколько поколений назад основоположник богатства семьи, возможно, и был умнее и предприимчивее ровесников, однако с тех пор все изменилось, и сегодняшний мир вовсе не предоставляет всем равных шансов.

Впрочем, с развитием индустрии IT у умных детей появился новый шанс. Теперь "вступительный взнос" в клуб миллионеров может быть намного меньше, чем раньше - достаточно уникально хорошей стартап-идеи.

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