Специалисты оценили фотографии путешественников при помощи технологии компьютерного зрения и составили рейтинг самых популярных с точки зрения фото мест планеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самым популярным объектов стала Эйфелева башня в Париже. На втором месте - сразу две достопримечательности в Риме: Колизей и фонтан Треви.

Собор Саграда-Фамилия в Барселоне занял четвертое место, Собор Парижской Богоматери оказался на пятом - не известно, поднимется или опустится он в рейтинге после грандиозного пожара, поразившего весь мир.

На шестом месте - Йенский мост в Париже, на седьмом Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции. Восьмое место у Миланского собора, девятое - у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, замыкает десятку кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

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