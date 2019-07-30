Ученые-оптики Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали прототип контактных линз, которые могут приближать и отдалять изображение, отслеживая движения глаз человека. В перспективе, новая технология поможет слабовидящим людям фокусироваться на ближних объектах, например на буквах в книге, и автоматически включать "зум" при направлении взгляда вдаль, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Устройство "умных" линз описывается в работе "Биомиметическая мягкая линза, управляемая электроокулографическим сигналом". Такие линзы должны быть выполнены эластичных полимерных пленок, состоящих из нескольких слоев, которые изменяют свою структуру под воздействием электрического тока. При подаче тока, объясняют исследователи, слои расширяются, что приводит к увеличению толщины линзы, при отводе - напротив, сжимаются.

Технология не предполагает использования каких-либо кнопок, пишетGizmodo. По задумке ученых, смарт-линзы с функция зума должны измерять электроокулографические сигналы, возникающие, когда глаза человека совершают определенные движения. На основе этих электрических импульсов разработка и должна изменять свое фокусное расстояние.

Пока технология очень далека от того, чтобы её можно было использовать в реальной жизни. Прототип "умных" линз требует наличия специального оборудования, а к голове человека должны быть прикреплены электроды. На то, чтобы миниатюризировать компоненты до приемлемого уровня, может понадобиться еще несколько лет.

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