Люди, страдающие ожирением, получают большее удовольствие от приема пищи по сравнению с теми, кто обладает нормальным весом. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эксперименте приняли участие 290 добровольцев, из которых 161 человек имел нормальные показатели индекса массы тела (ИМТ), 78 - лишний вес, а 51 - страдал ожирением. При этом 80% пациентов составляли женщины в возрасте от 18 до 75 лет. Медики напоминают, что ИМТ рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах, поделенная на квадрат роста человека в метрах. Нормальные показатели находятся в интервале от 18,5 до 25 единиц, от 25 до 30 - избыточная масса тела, все, что выше 30, считается ожирением.

Специалисты из Университета Айовы провели оценку уровня удовлетворенности добровольцев потребляемой пищей. Для этого сначала всем участникам предлагалось съесть по одному кусочку шоколада и сообщить, испытали ли они чувство наслаждения от его вкуса. После этого испытуемые могли есть столько шоколада, сколько хотели. Результаты показали, что полные люди получали гораздо больше удовольствия от потребления сладкого, начиная с первого кусочка.

Ученые подчеркивают, что в отличие от людей с нормальной или избыточной массой тела тучные люди и в дальнейшем не могли оторваться от шоколада. "Люди, страдающие ожирением, рассказывали, что с каждым съеденным кусочком они получали все большее удовлетворение по сравнению с лицами с нормальным весом", - отметил профессор из Университета Айовы Аарон Миллер.

Эксперты указывают, что именно тот факт, что некоторые (особенно тучные) люди получают большее удовольствие от пищи, является ключевым фактором переедания, которое приводит к развитию ожирения. "Ожирение является серьезной проблемой общественного здравоохранения", - подчеркнула профессор из Университета Айовы Линнея Полгрин. "Именно различия во вкусовых предпочтениях людей с избыточным весом и лиц с нормальным значением ИМТ могут помочь в разработке новых методов предупреждения данного заболевания" - заключила она.

Ранее датские ученые установили, что избыточный вес и ожирение значительно повышают риск развития серьезных заболеваний и, как следствие, преждевременной смерти. В частности, люди, чей ИМТ находился в пределах 30-35 единиц, на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности, у добровольцев, чьи показатели ИМТ варьировались от 25 до 30 единиц, вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастала на 20%, а у лиц с ИМТ в диапазоне от 40 до 45 единиц - почти в четыре раза по сравнению с людьми с нормальным весом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!