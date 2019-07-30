Согласно данным Американского метеорного общества (АМС), в августе Земля "столкнется" с тройным метеорным потоком. В конце лета благодаря целым трем космическим событиям в ночном небе можно будет наблюдать красивый звездопад из благодаря метеорным потокам Альфа-Козерог, Южным дельта-Акваридам, а также Персеидам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сейчас Земля вошла в поток Альфа-Козерог, и этот звездопад продлится до 11 августа. Он относительно слабый и редко производит более пяти метеоров в час. Его наиболее заметной особенностью является количество "ярких огненных шаров", которые он производит за период своей активности. По словам АМС, "душ" одинаково хорошо виден с обеих сторон экватора.

Южные дельта-Аквариды активны до 23 августа. Их лучше всего просматривать в южном полушарии и южных широтах северного полушария. Обычно это слабые метеоры, в которых отсутствуют как "звездный дождь", так и "огненные шары". NASA заявило, что метеорный поток может приносить около 20 метеоров в час, каждый из которых движется со скоростью около 40 км/с.

Пик "звездопада" астрономы ожидают 13 августа - в это время на Землю обрушится самый яркий поток Персеид. В этом году Персеиды предстанут во всей красе, поскольку их появление совпало с новолунием, и Луна не будет затмевать их своим светом. Предполагаемая активность Персеид в этом году - до 60 метеоров в час. Всю красоту звездопада можно будет увидеть только если выбраться из города, в котором никогда не бывает достаточно темно для астрономических наблюдений.

Метеоры - это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких осколков комет или астероидов. При вхождении в атмосферу Земли эти осколки сильно нагреваются в результате трения и сгорают, что сопровождается красивым эффектом "падения звезды", во время которого принято загадывать желание. Опасности для жизни людей это не представляет, так как объекты сгорают на высотах 80-100 км над поверхностью планеты.

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