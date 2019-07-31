Камера-ловушка, установленная в природоохранном заповеднике, находящемся недалеко от города Калиспелл (округ Флатхед, штат Монтана, США), 18 июля запечатлела голодного медведя во время поисков пропитания, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Дикий зверь не смог пройти мимо сухого ствола и, учуяв запах насекомых, разворотил трухлявое дерево. Со слов автора видеоролика, объединившего два сюжета в один, косолапый обитатель леса проделал тяжёлую работу ради маленькой добычи.

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