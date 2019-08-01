Сегодня гороскоп обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, сила воли, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное "но": и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться. Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.

Овен

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Овна! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Овну захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Телец

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Тельца будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют семь раз отрезать, прежде чем вспомнят о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять их действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Близнецы попросту не успеют. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Близнецам полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Рак

Сегодня Рак будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Рак вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Рак сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Лев

Сегодня Льва будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Льва, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Лев легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Дева

Сегодня Деве очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - ей и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Деве сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Весы

Сегодня жизненный потенциал Весов будет на высоте! Даже если сами Весы этого потенциала и не чувствуют, стоит им лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять их. Проще всего Весам в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Скорпион

Сегодня где-то в глубине души у Скорпиона проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Скорпион склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Стрелец

Сегодня Стрельцу лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Стрельца интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Козерог

Сегодня Козерог проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Козерог будет настроен на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Козерогом, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Водолей

Сегодня Водолея может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Водолей не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Водолею останется только упорно стоять на своем.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, тем не менее, сегодня у Рыб есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Рыбы могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

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