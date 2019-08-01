Зачастую киношники подменяют реальность, как им вздумается, лишь бы сценарий сошелся в нужных местах. Но упрощенность сюжетов порождает заблуждения у зрителей. Ведь многие доверчивые кинолюбители принимают происходящее за чистую монету.

Как передает Day.Az. об этом пишет Рамблер.

Попытаемся вместе разобраться - насколько далеки от реальности некоторые вещи в фильмах и сериалах. Речь пойдет не о фантастичных супергероях или инопланетянах, а о том, что встречается и в реальной жизни.

Стрельба по-македонски позволяет валить врагов пачками

Все мы видели крутых киногероев, которые мастерски стреляют с двух рук одновременно. При этом они попадают во всех противников. Режиссёры как будто забыли, что огнестрельное оружие имеет нехилую отдачу.

В действительности стрельба по-македонски весьма не эффективна. Во время таких выкрутасов героя ждет не успешное попадание в злодеев, а невозможность просто удержать оружие в руках.

Хлороформ усыпляет мгновенно

Часто можно видеть, как на экране злоумышленник усыпляет жертву с помощью салфетки, смоченной хлороформом. В результате жертва мгновенно погружается в крепкий и продолжительный сон. Анестезиологи всего мира в такие моменты просто пробивают лоб рукой.

В действительности человек, конечно же, не отключится мгновенно. Чтобы потерять сознание, нужно основательно надышаться парами хлороформа. Злоумышленнику придется набраться терпения и подождать 5-10 минут, а затем действовать стремительно. Потому что хлороформ действует недолго и жертва быстро очнется и даст отпор.

Полиция за минуту отследит звонок преступника

Также многим знакома напряженная сцена, когда опытный полицейский удерживает преступника на линии, ведь счет идет на секунды - лишь бы продержать звонок минуту. Тогда можно отследить его и дело с концом.

На деле же отследить звонок довольно сложная задача. На которую у профессионалов бывает уходит до одного часа. Пришлось бы снимать фильм лишь об этом звонке.

Чека гранаты достается легким касанием

Любители боевиков не раз видели, как крутые парни в бою выдергивают чеку из гранаты зубами. Опять тот случай, когда режиссеры преподносят зрителям красивый кадр, не заботясь о соответствии реальной жизни.

На самом деле чека очень прочно держится в гранате. Эта особенность устройства сохранила немало жизней военным. Нужно приложить усилия, чтобы выдернуть чеку даже рукой, не говоря уже о зубах, которым после такого понадобится хороший стоматолог.

Вскрытие покажет все детали происшествия

В триллерах и детективах судмедэксперты практически всесильны и способны дать ответ практически на любой вопрос следователя. Они спасают детективов от недостатка улик, воссоздают картину и обстоятельства смерти до мельчайших подробностей. Остается только позавидовать легкости работы счастливчика-следователя.

В действительности вскрытие позволяет собрать лишь дополнительные улики и максимум определить, от чего пострадал человек. То есть, эксперт уточнит, был ли уход из жизни естественным или же пострадавшему помогли.

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