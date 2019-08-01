Достаем ручку, листочек и пишем... письмо любимому человеку! Чтобы отношения в браке не притуплялись и были остры и горячи, как вьетнамский суп фо бо, их нужно периодически перезагружать. Письмо - один из вариантов сбить рутину. О других, не менее эффективных, читайте в этой статье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Пишите письма (ведь это так романтично!)

Не ленитесь, напишите любимому не сообщение в мессенджере, а настоящее бумажное письмо, запечатайте его в конверт и ждите ответа. Написать можно о чем угодно! Начиная от новостей за день до потаенных мыслей или сокровенных мечтах. Расскажите о чувствах и тревогах, о фантазиях. Гарантируем: вы непременно ощутите ни с чем не сравнимый трепет - бумага передает тепло сердца. А сам факт рукописных посланий привнесет в вашу жизнь романтику.

Я - это ты, а ты - это я

Смена ролей поможет вам лучше понять друг друга. Есть несколько отличных фильмов, в которых партнеры или иные родственники однажды просыпаются не в своем теле. Это и полезно, и весело, и даже порой судьбоносно - время от времени ставить себя на место другого, особенно, если этот другой близкий вам человек. Попробуйте и убедитесь, что гармонии в отношениях станет куда больше!

Как насчет разнообразия в сексе

Рутина отвратительна тем, что проникает во все сферы жизни. Даже в постель! И бороться с ней можно единственно проверенным методом - разнообразием. Не бойтесь экспериментировать. Поделитесь со своим партнером фантазиями или, если стесняетесь озвучить их вслух, купите какую-нибудь пикантную игру вроде фантов с эротическим уклоном. Кто знает, быть может, вы узнаете много нового о своем возлюбленном...

Совместный труд объединяет

Да-да... Вы не ослышались, попробуйте начать вместе работать. При сегодняшних возможностях и моде на самозанятость воплотить в жизнь нечто подобное вполне реально. А совместный труд и общие цели очень сближают. Конечно, если у вас уже есть хорошая работа, а ваша сфера деятельности в корне отличается от сферы избранника - можно попробовать, к примеру, печь вместе печенье или ловить рыбу. Однако если вы совершенно не готовы заниматься чем-то вместе, то попытайтесь хотя бы вникнуть в то, чем занимается ваш спутник. Смело предлагайте свою помощь. Поверьте, он точно оценит.

Общее хобби

Попробуйте сделать то, чего никогда раньше не делали. Не бойтесь выходить за рамки собственного комфорта и делайте это непременно вместе. Прыгните с парашютом или отправьтесь в кругосветку. Подойдет и менее грандиозный замысел, например, конный спорт или велопрогулки. Что бы вы ни выбрали, это общее занятие сблизит вас. Психологами давно доказано: совместный досуг - спасательный круг для тонущих в рутине отношений. И в конце хотелось бы напомнить: если любите - не молчите об этом! Дарите любимому человеку комплименты, говорите о своих чувствах, целуйте его и будьте нежны. Ведь на самом деле, чтобы вернуть в ваши отношения остроту надо не так много... ласка и внимание. Вот и все.

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