https://news.day.az/unusual/1143392.html Наглый крокодил обокрал рыбака в США - ВИДЕО
Наглый крокодил обокрал рыбака в США - ВИДЕО
Житель города Сансет Бич (округ Брансуик, штат Северная Каролина, США), рыбачивший 15 мая в окрестностях города, запечатлел наглую рептилию, лишившую его улова. Крокодил вмешался в рыболовный процесс и выполз из водоема, чтобы стащить улов. Но один из рыбаков напугал голодного обитателя реки, правда, ненадолго. Зубастый воришка всё же схватил вожделенную добычу и очень быстро вернулся в свою среду обитания, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
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