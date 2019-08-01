Житель города Сансет Бич (округ Брансуик, штат Северная Каролина, США), рыбачивший 15 мая в окрестностях города, запечатлел наглую рептилию, лишившую его улова. Крокодил вмешался в рыболовный процесс и выполз из водоема, чтобы стащить улов. Но один из рыбаков напугал голодного обитателя реки, правда, ненадолго. Зубастый воришка всё же схватил вожделенную добычу и очень быстро вернулся в свою среду обитания, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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