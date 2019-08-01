Посетитель парка "Алмазный кратер" в американском штате Арканзас нашел алмаз весом 2,12 карата. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летний учитель из штата Небраска Джош Лэник (Josh Lanik) приехал в "Алмазный кратер" вместе с семьей. Во время двухчасовой прогулки по парку он разглядел на земле любопытный камешек. "Я заметил блеск, а когда подобрал и покатал в руке, то понял, что у него нет острых граней", - рассказывает мужчина.

Лэник показал его жене и спрятал в сумку. На обратном пути они заглянули в местный центр находок, где эксперт подтвердил, что это действительно алмаз, причем самый крупный из найденных в "Алмазном кратере" в 2019 году. Учитель признался, что пока не планирует продавать драгоценный камень.

Парк "Алмазный кратер" располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире. С 1906 года там нашли более 75 тысяч алмазов, в том числе алмаз Строуна-Вагнера - редчайший бесцветный камень, полностью лишенный внутренних дефектов. Парк выкупил его за 34,7 тысячи долларов.

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