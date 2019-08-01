https://news.day.az/unusual/1143448.html Любопытный леопард первый раз встретил двух дикобразов в ЮАР - ВИДЕО
Видеоролик с противостоянием леопардов и дикобразов, запечатлённый в африканском заповеднике Серенгети, был опубликован на канале британской телерадикомпании ВВС в Yоutubе. Два молодых леопарда встретили необычных обитателей заповедника. Один из хищников решил поближе познакомиться со странными животными, но быстро понял, что в пищу они непригодны. Получив горький опыт от встречи с дикобразами, леопард спрятался в кустах, чтобы извлечь иглы, застрявшие в его шерсти, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Любопытный леопард первый раз встретил двух дикобразов в ЮАР - ВИДЕО
Видеоролик с противостоянием леопардов и дикобразов, запечатлённый в африканском заповеднике Серенгети, был опубликован на канале британской телерадикомпании ВВС в Yоutubе. Два молодых леопарда встретили необычных обитателей заповедника. Один из хищников решил поближе познакомиться со странными животными, но быстро понял, что в пищу они непригодны. Получив горький опыт от встречи с дикобразами, леопард спрятался в кустах, чтобы извлечь иглы, застрявшие в его шерсти, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
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