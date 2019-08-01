Трэвис Андрес, отправившийся на свадьбу своего друга, снимал на видео один из самых романтических моментов вечера - первый танец молодых супругов, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, скоро внимание и самого жителя Вашингтона (США), да и всех присутствующих отвлеклось от красивой танцующей пары, а всё из-за необычной гостьи. Маленькая девочка, одетая в платье в цветочек, нацепила на себя необычный аксессуар - маску Халка. Смотрелся этот Халк столь трогательно и забавно, что ему быстро удалось украсть минуту славы у главных героев праздника.

Трэвис добавил, что гостей на свадьбе было так много, что ему, к сожалению, так и не удалось узнать, кем была эта юная любительница супергероев.

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