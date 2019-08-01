Спящие панды способны вызвать умиление практически у любого человека, но главная героиня этого видеоролика выглядит не только симпатично, но и уморительно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Для сна животное, снятое в зоопарке Китая, выбрало настолько причудливую позу, что вообще непонятно, как в таком положении можно расслабиться.

Однако, судя по всему, панда чувствует себя вполне комфортно, так что зрителям осталось только посмеяться над спящей акробаткой.

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