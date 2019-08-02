Народную мудрость о том, что учиться проще на голодный желудок, подтвердили американские ученые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты из Южно-Калифорнийского университета изучили функции "гормона голода", который вырабатывается, когда человек находится в предвкушении еды.

Этот "гормон" в медицине называют грелином, а синтезируется он в кишечнике и желудке, после чего связывается с особыми рецепторами на блуждающем нерве. Именно этот блуждающий нерв, идущий от мозга к брюшной полости, связан с процессами памяти.

Ученые доказали свою теорию на лабораторных крысах. Некоторым особям уменьшили количество рецепторов чувствительных к грелину, а затем ставили перед ними задачи, которые проверяли их эпизодическую память. Животные должны были вспомнить знакомый предмет в определенном окружении.

Оказалось, что крысы, у которых блуждающий нерв не чувствовал "гормон голода", значительно хуже справлялись с задачами. Кроме того, эти животные чаще подходили за едой к кормушке, хоть и ели меньшими порциями. Оказалось, не чувствовавшие голод крысы просто забывали, что недавно ели.

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