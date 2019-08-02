Каждый полный человек желает похудеть. Нужно придерживаться множества разных правил и привычек, чтобы это сделать. Необходимо правильно подбирать себе пищевые продукты. Нельзя ложиться спать на голодный желудок, так как тяжело уснуть, и появляется некое беспокойство. Стоит есть за 3 часа до сна, так как это заставит органы работать и перерабатывать пищу правильно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, есть такие продукты питания, которые относятся к медленно переваривающимся. На их переваривание затрачивается большое количество энергии, из-за чего и снижается вес.

№1. Кисломолочные продукты

Молоко стимулирует выработку мелатонина, что очень хорошо влияет на сон. Эти продукты благоприятно влияют на кишечник из-за бифидобактерий и лактобактерий. В кисломолочных продуктах малое содержание калорий. Специалисты советуют на ночь съедать какой-нибудь творог или йогурт.

№2. Отварное куриное мясо

Его советуют всем людям, которые стараются похудеть, так как там нет углеводов. В отварном курином мясе находится исключительно чистый белок, который способствует снижению веса из-за повышения мышечной массы.

№3. Морская рыба с белым мясом

В рыбе содержатся очень полезные микроэлементы и витамины, которые благоприятно воздействуют на организм. Также в ней есть низкокалорийный белок, который тоже отлично усваивается в организме, не позволяя откладываться жиру.

№4. Ягоды, фрукты, овощи

Эти продукты питания позволяют организму очиститься от токсинов и шлаков в кишечнике. Также фрукты и ягоды приносят бодрость. Они усиливают выводящую функцию организма, так что за несколько часов перед сном стоит съедать каких-нибудь ягоды и фруктов.

№5. Яйцо куриное

Яйцо стоит комбинировать с овощами и съедать такой салатик на ночь. Тогда утром вы не почувствуете голода, а организм ночью будет сжигать лишние калории. Потому что в яйце много аминокислот и холина. Яйцо еще называют источником "правильного" холестерина.

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