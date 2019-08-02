Нина Тейлор - супермодель, которая украсила страницы модных журналов и является представителем многих дизайнерских брендов, однако ее мало кто знает. Ведь ее лицо не видел никто. О необычной работе модели рассказывает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ручная модель

Нина зарабатывает не лицом, а руками. Ее даже прозвали "Кейт Мосс ручного моделинга". Она выступала в качестве ручного двойника для известных актрис. Съемки с ней проводили многие известные бренды, среди которых Chanel.

За день она может заработать пять тысяч фунтов, поэтому Нина решила застраховать свой источник дохода на два миллиона фунтов.

"Работать ручной моделью куда проще, чем просто моделью. У меня нет конкуренции и за день я могу принимать два-три заказа от разных брендов. Услуги ручной модели пользуются огромным спросом и бронь расписана далеко вперед".

Основной задачей Нины является то, чтобы никто не заметил, что в кадре находятся ее руки.

Однажды ей удалось заработать тысячу евро за пять минут. Съемка для журнала Jaguar (2012 год) проходила с известным актером - Бенедиктом Камбербэтчем. Нине нужно было только поглаживать его лицо во время съемки.

"Он должен был делать разные выражения лица, а мы своими руками дополняли его образ. Это было потрясающе".

Лучшая в своем деле

Нина - одна из лучших в модельном бизнесе. Помочь добиться успехов ей помогла ее агент - Лейбла Дебс, которой принадлежит первое агентство ручных моделей в Великобритании.

Более тридцати лет в этом бизнесе позволили Лейбле составить строгий список требований к моделям. И если они не станут его соблюдать, то дальнейшее сотрудничество будет невозможным.

"Руки должны быть действительно красивыми: прямые, без шрамов, пятен, кривых пальцев, царапин и тому подобное. Более того, должен быть опыт работы ручной моделью".

Конечно же Нина не единственная успешная модель, есть еще и Стефани Мендиола, которая является моделью дизайнерских сумок.

Говоря о своих планах на будущее, Нина точно уверена, что останется в этой отрасли.

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